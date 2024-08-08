Денег так и не получил: в Киеве поймали 16-летнего агента ФСБ, который поджигал авто ВСУ

Полицейские Киевской области вместе со Службой безопасности Украины задержали 16-летнего парня. Юношу подозревают в поджоге автомобилей военнослужащих.

Подробности дела рассказали в СБУ и Полиции Киевской области. Так, Служба безопасности и Национальная полиция сорвали новые попытки российской ФСБ расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

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В Киеве поймали 16-летнего агента ФСБ, который поджигал авто ВСУ

По данным полиции, несовершеннолетний житель Киева искал быстрый заработок. Он через телеграм-канал согласился на предложение представителя спецслужбы России жечь за вознаграждение автомобили, принадлежащие Силам обороны Украины.

В результате проведенных действий, полицейские установили, что злоумышленнику сначала дали "тестовое" задание. Он должен был поклеить в столице листовки антиукраинского содержания. После выполнения такого поручения "наставник" пообещал вознаграждение за поджог военных автомобилей. После того как юноша нашел подходящие авто, он сначала отправил их фото заказчику. После согласования парень поджег машины с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Отмечается, что обязательным условием поджогов была видеосъемка самого процесса.

В СБУ добавили, что эти кадры нужны были фсб для подготовки информационно-психологических спецопераций: "что поджоги в Украине осуществляются не за деньги фсб, а якобы в нашем государстве существует пророссийское "подполье", которое таким образом пытается сорвать мобилизацию и помочь России". Ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно именно военное авто, а любую машину, которая похожа на военную.

Парню обещали перечислить деньги на его криптокошелек, однако вознаграждение он так и не получил.

Так, в результате принятых мер оперативники уголовного розыска полиции Киевщины совместно с СБУ задержали злоумышленника.

Известно, что на основании собранных доказательств вражескому агенту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

️ террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб;

️ препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

В СБУ добавили, что несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме этого, по этим статьям квалифицированы преступные действия его российского куратора. Указывается, что Служба безопасности уже установила его личность. Так, россиянину заочно сообщено о подозрении по статье – вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность.

В Киеве задержали 16-летнего агента ФСБ, который поджигал авто ВСУ / Фото СБУ