Подробиці справи розповіли у СБУ та Поліція Київщини. Так, Служба безпеки та Національна поліція зірвали нові спроби російської фсб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

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У Києві спіймали 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто ЗСУ

За даними поліції, неповнолітній житель Києва шукав швидкий заробіток. Він через телеграм-канал погодився на пропозицію представника спецслужби Росії палити за винагороду автомобілі, що належать Силам оборони України.

Внаслідок проведених дій, поліцейські встановили, що зловмиснику спершу дали "тестове" завдання. Він повинен був поклеїти у столиці листівки антиукраїнського змісту. Після виконання такого доручення "наставник" пообіцяв винагороду за підпал військових автомобілів. Після того, як юнак знайшов відповідні авто, він спочатку відправив їх фото замовнику. Після погодження хлопець підпалив автівки за допомогою легкозаймистої суміші.

Зазначається, що обов'язковою умовою підпалів була відеозйомка самого процесу.

В СБУ додали, що ці кадри потрібні були фсб для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій: "що підпали в Україні здійснюються не за гроші фсб, а нібито в нашій державі існує проросійське "підпілля", яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти Росії". Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов'язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову.

Хлопцю обіцяли перерахувати гроші на його криптогаманець, проте винагороду він так і не отримав.

Так, у результаті вжитих заходів оперативники карного розшуку поліції Київщини спільно з СБУ затримали зловмисника.

Відомо, що на підставі зібраних доказів ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

️ терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди;

️ перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

В СБУ додали, що незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім цього, за цими статтями кваліфіковано злочинні дії його російського куратора. Вказується, що Служба безпеки вже встановила його особу. Так, росіянину заочно повідомлено про підозру за статтею – втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність.

В Києві затримали 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто ЗСУ / Фото СБУ