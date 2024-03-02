В Киеве коты умерли в ловушке из-за решетки: как отреагировала полиция на обвинения
Жители одного из домов Киева установили на подвал решетки. Однако там жили коты, которые не смогли самостоятельно выбраться на улицу и умерли.
Трагическая история с гибелью котов в Киеве получила свое продолжение. Недавно полиция отреагировала на критику со стороны волонтеров.
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Что этому предшествовало
Напомним, что в Киеве жители многоэтажки сами установили решетки на окна и двери подвала, где жили коты. В тот момент животные все еще находились в подвальном помещении, поэтому они оказались фактически замурованными.
Зоозащитники обратились к председателю домоуправления, чтобы открыть подвал для отлова котов, однако им отказали. Тогда они обратились в Деснянское управление полиции. Активисты вместе с участковым спустились в подвал и нашли трупы 2 котят. Других запертых животных удалось освободить из ловушки.
Правоохранители заявили, что впоследствии на место приехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие, а также опросила свидетелей и очевидцев происшествия. Было открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, которое предусматривает наказание в виде от 5 до 8 лет тюрьмы.
Что говорят волонтеры
Как пишет издание, зоозащитники из организации Help Animals Of Ukraine
обвинили правоохранителей в бездействии и готовят против них соответствующее заявление. Юрист организации Марина Суркова заявила "Громадскому", что на момент инцидента она подошла к следственно-оперативной группе и попросила зафиксировать событие, но правоохранители отказались. По ее словам, на просьбу осмотреть место происшествия, составить соответствующий протокол и забрать трупы котят как доказательство они тоже ответили отказом.
Суркова также заявила, что был следующий вызванный наряд, который тоже отказался проводить следственно-оперативные действия. Юрист утверждает, что правоохранители не допросили волонтеров, которые нашли мертвых животных. По ее словам, уголовное производство открыли только после огласки.
Как отреагировала полиция
Представитель полиции Киева Дмитрий Грищенко в разговоре с "УП. Жизнь" отреагировал на обвинения со стороны зоозащитников.
Насколько я знаю, этих котиков забрали в тот же день. Следственно-оперативной группой руководит следователь, он ведет протокол осмотра места происшествия. Если ему сказали "заберите прямо сейчас", а он забрал через час, пока заполнял протокол, то у них есть порядок...Они осматривают место происшествия. Начальник подразделения говорит, что он априори изъял тела животных, потому что они являются предметами исследования. Просто есть определенная специфика работы у следователя,
– объяснил спикер.
Информация о возможном преступлении уже внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными), а экспертиза даст установить причину смерти животных и причину подозревать виновника.
Представитель столичной полиции добавил, что в день обнаружении трупов котов было начато уголовное производство по части 3 статьи 299. Тела животных направили на проведение экспертизы для установления причины смерти. По его словам, полиция ждет ее результатов.
В Украине жестоко убивают животных
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