Трагічна історія з загибеллю котів у Києві отримала своє продовження. Нещодавно поліція відреагувала на критику з боку волонтерів.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, що у Києві жителі багатоповерхівки самі встановили решітки на вікна та двері підвалу, де жили коти. У той момент тварини все ще перебували у підвальному приміщенні, тож вони виявилися фактично замурованими.

Зоозахисники звернулись до голови домоуправління, аби відкрити підвал для відлову котів, проте їм відмовили. Тоді вони звернулися до Деснянського управління поліції. Активісти разом із дільничним спустилися у підвал та знайшли трупи 2 кошенят. Інших замкнених тварин вдалося звільнити з пастки.

Правоохоронці заявили, що згодом на місце приїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію, а також опитала свідків та очевидців події. Було відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, яке передбачає покарання у вигляді від 5 до 8 років тюрми.

Що кажуть волонтери

Як пише видання, зоозахисники з організації Help Animals Of Ukraine

звинуватили правоохоронців у бездіяльності та готують проти них відповідну заяву. Юристка організації Марина Суркова заявила "Громадському", що на момент інциденту вона підійшла до слідчо-оперативної групи та попросила зафіксувати подію, але правоохоронці відмовилися. За її словами, на прохання оглянути місце події, скласти відповідний протокол та забрати трупи кошенят як доказ вони теж відповіли відмовою.

Суркова також заявила, що був наступний викликаний наряд, який теж відмовився проводити слідчо-оперативні дії. Юристка стверджує, що правоохоронці не допитали волонтерів, які знайшли мертвих тварин. З її слів, кримінальне провадження відкрили тільки після розголосу.

Як відреагувала поліція

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко у розмові з "УП. Життя" відреагував на звинувачення з боку зоозахисників.

Наскільки я знаю, цих котиків забрали в той самий день. Слідчо-оперативною групою керує слідчий, він веде протокол огляду місця події. Якщо йому сказали "заберіть прямо зараз", а він забрав через годину, поки заповнював протокол, то у них є порядок…Вони оглядають місце події. Начальник підрозділу каже, що він апріорі вилучив тіла тварин, тому що вони є предметами дослідження. Просто є певна специфіка роботи у слідчого,

– пояснив спікер.

Інформація про можливий злочин уже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу (жорстоке поводження з тваринами), а експертиза дасть встановити причину смерті тварин та причину підозрювати винуватця.

Представник столичної поліції додав, що у день виявленні трупів котів було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 299. Тіла тварин скерували на проведення експертизи для встановлення причині смерті. За його словами, поліція чекає на її результати.

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