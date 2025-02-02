"Дадут команду – запустим": в Киеве женщину с ребенком не пустили в укрытие

В Киеве во время воздушной тревоги женщину с ребенком не пустили в укрытие, которое расположено в Киевском авиационном институте. Исполняющая обязанности ректора учебного заведения заявила, что администрация не причастна к этому инциденту.

Как пишут в сети, инцидент произошел 1 февраля. Об этом сообщает 24 Канал.

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Женщину не пустили в укрытие университета

В сети распространяли видео, на котором возник скандал между женщиной и охраной. Так, женщину с ребенком во время воздушной тревоги не пустили в укрытие Киевского авиационного института. На кадрах, опубликованных в сети, женщина интересуется, почему не может воспользоваться туалетом и укрытием.

Инцидент произошел, когда в Киеве была объявлена воздушная тревога. Женщина на видео утверждает, что "сейчас сюда летят ракеты". Однако охранники только разводили руками, утверждая, что не могут пустить людей без приказа руководства.

Дадут команду – запустим. Если начнет бахкать – то всех запускаем,

– говорят охранники на видео.

Когда женщина начала требовать контакты руководства, то охранники снова хранили молчание.

Женщину не пустили в укрытие: смотрите видео

Что говорят в университете о скандале с укрытием

Исполняющая обязанности ректора Киевского авиационного института (КАИ) Ксения Семенова отреагировала на скандал. Она заявила, что этот инцидент намеренно "разгоняют в сети"

Семенова отметила, что укрытие института всегда открыты для любого. Вместе с тем, она объяснила, что в институте каждые выходные проходят мероприятия, которые проводят арендаторы центра культуры.

Арендаторы имеют право нанимать собственных подрядчиков для уборки, звука, охраны. При подписании договора с КАИ арендаторы получают все инструкции по безопасности, правил поведения во время воздушной тревоги. Организатор сегодняшнего мероприятия нарушил правила проведения мероприятий в ЦКИ КАИ. На видео – охрана, которую нанял организатор,

– объяснила Семенова.

Исполняющая обязанности ректора отметила, что такое поведение охранников и организаторов недопустимо, поэтому институт больше не будет работать с этим организатором событий.

Кроме того, Семенова сообщила, что связалась с автором видео. Она поблагодарила Галину за неравнодушие и отметила, что женщина делала все правильно – вызвала на место полицию и предоставила ситуации огласку.