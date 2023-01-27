Все по правилам: в Киеве жители многоэтажки оригинально решили проблему со светом
Источник:"Киев без цензуры"
Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в Киеве и области ситуация с электричеством остается сложной. Однако украинцы не перестают удивлять своей изобретательностью.
Сетью разлетелось фото с одной киевской многоэтажки. Местные жители установили генератор на улице и провели от него кабель на 5-й этаж.
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Все по правилам безопасности
Следует отметить, что в этом случае креатив и изобретательность украинцев, которые с каждым днем все больше и больше доказывают, что врагу нас не одолеть, никак не противоречит правилам безопасности. Дело в том, что генератор установлен на улице и на безопасном расстоянии от дома и владельцы генератора не пожалели кабеля, чтобы провести его от генератора на 5-й этаж.
Креативный подход жителей многоэтажки в столице к проблемам со светом / Фото "Киев без цензуры"
Правила безопасности при использовании генератора
С 10 октября россияне периодически наносят массированные ракетные удары по украинским энергообъектам, желая запугать нас и погрузить в темноту. Поэтому в Украине все больше людей начали использовать генераторы. К сожалению, известно уже много примеров, когда несоблюдение правил безопасности при их использовании имело трагические последствия.
Так что хотим напомнить вам правила безопасного использования генераторов от ГСЧС :
- Купите только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.
- Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.
- Держите генератор сухим и защищенным от дождя или затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.
- Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.
- Электрогенератор во время работы выделяет токсичный угарный газ, поэтому установите специальные детекторы.