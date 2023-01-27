Все по правилам: в Киеве жители многоэтажки оригинально решили проблему со светом

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в Киеве и области ситуация с электричеством остается сложной. Однако украинцы не перестают удивлять своей изобретательностью.

Сетью разлетелось фото с одной киевской многоэтажки. Местные жители установили генератор на улице и провели от него кабель на 5-й этаж.

Интересно Зеленский назвал регионы с самой сложной ситуацией в энергосистеме после удара

Все по правилам безопасности

Следует отметить, что в этом случае креатив и изобретательность украинцев, которые с каждым днем все больше и больше доказывают, что врагу нас не одолеть, никак не противоречит правилам безопасности. Дело в том, что генератор установлен на улице и на безопасном расстоянии от дома и владельцы генератора не пожалели кабеля, чтобы провести его от генератора на 5-й этаж.



Креативный подход жителей многоэтажки в столице к проблемам со светом / Фото "Киев без цензуры"

Правила безопасности при использовании генератора

С 10 октября россияне периодически наносят массированные ракетные удары по украинским энергообъектам, желая запугать нас и погрузить в темноту. Поэтому в Украине все больше людей начали использовать генераторы. К сожалению, известно уже много примеров, когда несоблюдение правил безопасности при их использовании имело трагические последствия.

Так что хотим напомнить вам правила безопасного использования генераторов от ГСЧС :