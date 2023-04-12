Обшарпанные стены, изуродованный потолок: в Минкульте показали, что УПЦ МП оставила после себя в Лавре

Еще 29 марта духовенство УПЦ МП должно было покинуть территорию Лавры, однако попы этого делать не хотели. Более того, они и их прихожане блокировали вход комиссии Минкульта в два здания Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

12 апреля комиссия Минкульта по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" наконец-то смогла попасть на их территорию и начать работу, хотя и не без помех. То, что она застала, ужаснуло.

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Очевидно, духовенству московского патриархата настолько не понравилось очищение Лавры от "русского мира", что они в лучших традициях покровителей оставили после себя руины. Последствия безвозмездного использования имуществом Национального заповедника представителями УПЦ МП показали в Минкульте.

Без описания Министерства культуры можно было бы подумать, что это фотографии не то заброшенных помещений, не то здания, в которое попала российская ракета. На них видно и поврежденные стены, и разрушенный потолок, и горы строительного мусора, среди которого нашлось место бутылкам из-под алкоголя.

Что после себя оставило духовенство УПЦ МП / Фото Министерства культуры

За преступление духовенство может понести наказание

Также в Минкульте отметили, что все разрушения в зданиях на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" фиксируются соответствующим заявлением о преступлении. Оно предусматривается по статье 298 Уголовного кодекса Украины "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".

По какой именно части статьи будет квалифицироваться преступление, в Минкульте не сообщили. Однако это подпадает под нарушение части 2 соответствующей статьи. Такое преступление, согласно УКУ, карается: