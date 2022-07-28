На Киевщине и Черниговщине снова сообщают о взрывах: на Севере была повторная тревога

Уже во второй раз в Киевской и Черниговской областях сообщают о взрывах. На Севере в это время – воздушная тревога.

Об очередных взрывах в Черниговской и Киевской областях известили около 06:30. Об этом пишут телеграм-каналы утром 28 июля, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Утром дважды по всей стране прозвучала воздушная тревога

На Киевщине и Черниговщине во второй раз раздаются взрывы

По данным телеграм-каналов, в Черниговской и Киевской областях снова слышны взрывы. Отмечается, что предварительно это работает ПВО.

Взрывы как будто были слышны на границе этих областей. Но точной информации об этом еще нет.

На севере очередная воздушная тревога

Утром воздушную тревогу объявили на Севере Украины. Ракетная опасность была в таких регионах:

Житомирская область;

Киевская область;

Черниговская область;

Сумская область.

Что известно о предыдущих обстрелах Киевщины и Черниговщины

россияне атаковали Киевскую и Черниговскую области рано утром 28 июля во время воздушной тревоги. На Киевщине оккупанты обстреляли Вышгородский район. Глава местной ОВА сообщил, что есть попадание в объект инфраструктуры. Все детали будут впоследствии.

Черниговщину враг атаковал после 5 часов утра. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщает, что это были масштабные запуски ракет. Они "прилетели" с территории беларуси. Предварительно, есть информация о попадании возле Гончаровского. Кроме того, работает украинская ПВО.

Атаку прокомментировали также в ОК"Север". По данным оперативного командования, по Украине из Беларуси запустили 20 ракет. 9 из них попали по Черниговщине. Они попали в лес Гончаровской общины.

Вас может заинтересовать – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 27 июля: видео