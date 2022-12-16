В Киевской и Харьковской областях – взрывы, работает ПВО

В Киевской и Харьковской области прогремели взрывы. По данным телеграмм-каналов, в регионах работает наше ПВО.

Стоит отметить, что ориентировочно с 7 – 8 часов утра 16 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Враг поднял в небо стратегическую авиацию, поэтому есть угроза массированного ракетного удара.

Заметьте Ожидаем около 60 ракет, часть уже в небе Украины, – Ким о массированной атаке врага

Что известно об атаке россиян

О взрывах в Киевской области сообщили СМИ. Впоследствии в телеграм-канале monitor написали, что в Киевской области сработало ПВО.

Также взрывы услышали в Харькове. По данным телеграм-канала "Всевидящее ОКО. Украина" там также сработала противовоздушная оборона.