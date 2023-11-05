Инцидент произошел вчера около 16 часов дня. В Киевской области возле станции "Лесная Буча" 15-летняя девушка попала под колеса электропоезда.
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Полиция расследует событие
Следствие установило, что 31-летний машинист пытался предотвратить трагедию. Увидев впереди человека на пути, он применил экстренное торможение. Впрочем, столкновения избежать, к сожалению, не удалось.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека.
Недавно в Киевской области произошел подобный случай
В городе Буча под колесами пассажирского поезда погибла 21-летняя девушка. По предварительным данным, потерпевшая перебегала колею в неустановленном месте – при этом она была в наушниках. Машинист поезда сигналил девушке и применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения.
Смертельные ДТП в Украине: последние случаи
- 30 октября в городе Измаил Одесской области водитель автомобиля сбил 9-летний Алису Грек. Инцидент произошел, когда девочка переходила дорогу. Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу. Через три дня после ДТП Алиса умерла. В полиции рассказали, что, по предварительным данным, девочка переходила дорогу в неустановленном месте. В то же время, уровень алкоголя в крови водителя превышал норму в несколько раз.
- В Закарпатье 2-летняя девочка попала под колеса микроавтобуса. По данным правоохранителей, ребенок прятался за правым задним колесом микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. 65-летний мужчина начал движение и наехал на девочку. В результате она погибла на месте от полученных травм.
- 3 ноября на трассе Киев – Чоп водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на 18-летнюю девушку. И от полученных травм погибла на месте. За рулем автомобиля находился народный депутат Андрей Николаенко. Сам чиновник подтвердил, что стал участником ДТП и сбил человека. Он заверил, что был трезв и не нарушал правила ПДД.