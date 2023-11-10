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Что известно

В Воздушных силах в 22:27 сообщили, что есть угроза от ударных БПЛА для Обуховского района Киевской области.

В 22:35 тревога началась и в столице. Воздушные силы написали, что для Киева также есть угроза ударных беспилотников, и призвали быть в укрытиях.

В Киевской областной военной администрации в 22:43 сообщили, что в Киевской области зафиксировано движение российских дронов, работает ПВО.

Там традиционно призывали соблюдать информационную гигиену, то есть не фотографировать и не снимать на видео работу наших защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, также отметил угрозу ударных БПЛА для Киева и попросил киевлян быть в укрытиях.

На подступах к столице работают силы противовоздушной обороны!

– написал он.

Важно! Пожалуйста, берегите себя и будьте в безопасном месте!

На 23:05 карта тревог выглядит так.



Воздушная тревога в Украине вечером 10 ноября / Alerts.in.ua

Там видны отметки о взрывах в Киевской области.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 23:46.

Что известно о последних тревогах в Украине