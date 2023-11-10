Наразі інформація лишень з'являється. 24 Канал стежить за подіями та буде інформувати читачів про всі деталі.
Дивіться також Російська ракета мало не знесла голову Катерині ІІ, але є нюанс
Що відомо
У Повітряних силах о 22:27 повідомили, що є загроза від ударних БпЛА для Обухівського району Київської області.
О 22:35 тривога почалася і в столиці. Повітряні сили написали, що для Києва також є загроза ударних безпілотників, і закликали бути в укриттях.
У Київській обласній військовій адміністрації о 22:43 повідомили, що у Київській області зафіксовано рух російських дронів, працює ППО.
Там традиційно закликали дотримуватися інформаційної гігієни, тобто не фотографувати і не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, також наголосив на загрозі ударних БпЛА для Києва і попросив киян бути в укриттях.
На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони!
– написав він.
Станом на 23:05 мапа тривог має такий вигляд.
Повітряна тривога в Україні увечері 10 листопада / Alerts.in.ua
Там видно позначки про вибухи на Київщині.
Що відомо про останні тривоги в Україні
- Удень 10 листопада була одна з найдовших повітряних тривог за останній час, вона тривала майже чотири години. У Повітряних силах пояснили, що росіяни відпрацьовували дозаправку у повітрі, тож і час перебування МіГа у повітрі зріс фактично удвічі.
- Увечері цього ж дня під удар росіян потрапила Одещина. Близько дев'ятої вечора в районі Одеси було два влучання. З-під завалів дістали літню жінку, вона в стабільному стані. Окупанти поцілили ракетою по дачному кооперативу, а також влучили у припортову інфраструктуру.
- 24 Канал збирає усе, що відомо про вечірню повітряну тривогу в Україні 10 листопада, в одному матеріалі. Читайте його за посиланням.