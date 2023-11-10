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Що відомо

У Повітряних силах о 22:27 повідомили, що є загроза від ударних БпЛА для Обухівського району Київської області.

О 22:35 тривога почалася і в столиці. Повітряні сили написали, що для Києва також є загроза ударних безпілотників, і закликали бути в укриттях.

У Київській обласній військовій адміністрації о 22:43 повідомили, що у Київській області зафіксовано рух російських дронів, працює ППО.

Там традиційно закликали дотримуватися інформаційної гігієни, тобто не фотографувати і не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, також наголосив на загрозі ударних БпЛА для Києва і попросив киян бути в укриттях.

На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони!

– написав він.

Важливо! Будь ласка, бережіть себе і будьте у безпечному місці!

Станом на 23:05 мапа тривог має такий вигляд.



Повітряна тривога в Україні увечері 10 листопада / Alerts.in.ua

Там видно позначки про вибухи на Київщині.

Що відомо про останні тривоги в Україні