В Киевской области объявили День траура после смертельной российской атаки

В Киевской области 25 июля объявили Днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара 24 июля. В области отменят развлекательные мероприятия.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Руслан Олейник .

Что известно о Дне траура в Киевской области?

По словам Олейника, сегодня, 25 июля, Киевская область почтит память погибших в результате российского террора в Бучанском районе.

В День траура на всей территории области опустят Государственный Флаг Украины и флаг Киевской области. Кроме того, органы власти ограничили проведение развлекательных мероприятий как знак скорби по погибшим.

За каждую изъятую украинскую жизнь, за каждое преступление против нашего народа государство-агрессор обязательно понесет ответственность,

– отметил руководитель Киевской ОВА.

Напомним, 24 июля Россия нанесла баллистический удар по Киевщине . В Бучанском районе, где проходила выставка вооружения, погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

По информации ГСЧС, спасатели потушили пожары в трех частных домах и восьми автомобилях. Также повреждены 23 частных дома, два отеля, ресторан и 34 автомобиля. На месте продолжают работать палатки ГСЧС и Национальной полиции, на которые жители могут обратиться по вопросам, связанным с последствиями российской атаки.

Прокуроры расследуют русский удар как военное преступление. Кроме того, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности. Следователи проверяют, кто принял решение о проведении мероприятия, как выбирали место и время его проведения, были ли предусмотрены необходимые меры безопасности и учтены ли риски, связанные с военным положением.

Владимир Зеленский также прокомментировал российский ракетный удар по Бучанскому району Киевской области, заявив, что выставки оружия с большим количеством людей во время войны не должно было быть. По его словам, главная причина трагедии – российский террор, однако правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия.