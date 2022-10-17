В Киевской области обнаружили обломки еще одного сбитого иранского дрона-камикадзе

Российские оккупанты утром 17 октября атаковали столицу иранскими дронами. Остатки беспилотника обнаружили и в Киевской области.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в области нашли остатки вражеского беспилотника. Он опубликовал фото находки.

На тему Дроны-камикадзе атаковали центральную часть Киева: первые фото последствий

Беспилотник сбили во время вражеской атаки

По его словам, беспилотник был сбит во время вражеской атаки. К счастью, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Его нашли местные рядом с лесными массивами одного из районов Киевской области.

Отличная работа ПВО! Благодарю всех граждан. Благодаря оперативному сообщению на "102" силы ВСУ провели соответствующие меры по ликвидации вражеских беспилотников,

– отметил Небытов.



На Киевщине обнаружили обломки иранского беспилотника / Фото из телеграм-канала Андрея Небытова

Враг свирепствует: что известно об атаке дронами-камикадзе

Россия продолжает цинично обстреливать мирные города Украины. В понедельник, 17 октября, оккупанты снова нанесли массовые атаки по ряду областей Украины.

Больше всего пострадал Киев. Один из российских дронов попал в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. В результате удара под завалами оказались местные жители. К сожалению, погибли 4 человека. Среди них и молодые супруги, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. Также россияне нанесли удар по критической инфраструктуре города.

Боевики обстреляли также Сумскую и Днепропетровскую области. Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры после 5 часов утра в роменском районе (Сумская область). Из-за ракетного удара возник пожар и произошло разрушение на объекте гражданской инфраструктуры. Погибли по меньшей мере 3 человека.

В Днепропетровской области одна вражеская ракета попала в энергетический объект области. В то же время силам ПВО удалось сбить 3 ракеты – 2 над Криворожским районом, еще 1 над Никопольским.

Российская армия во время атаки выпустила 42 дрона-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить 36 беспилотников. В Киев было направлено около 30 дронов, из них 25 Вооруженные силы смогли сбить.

Достойно внимания – как патрульные сбили дрон в Киеве – смотрите видео