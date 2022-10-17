Начальник Головного управління Національної поліції в Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в області знайшли залишки ворожого безпілотника. Він опублікував фото знахідки.

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Безпілотник збили під час ворожої атаки

За його словами, безпілотник збили під час ворожої атаки. На щастя, потерпілих та пошкоджень інфраструктури нема. Його знайшли місцеві поряд із лісовими масивами одного із районів Київщини.

Відмінна робота ППО! Дякую усім громадянам. Завдяки оперативному повідомленню на "102" сили ЗСУ провели відповідні заходи для ліквідації ворожих безпілотників,

– зазначив Нєбитов.



На Київщині знайшли уламки іранського безпілотника / Фото з телеграм-каналу Андрія Нєбитова

Зауважте! Російська армія під час атаки випустила 42 дрони-камікадзе. Українським захисникам вдалося збити 36 безпілотників. На Київ було спрямовано близько 30 дронів, з них 25 Збройні сили змогли збити.

Ворог лютує: що відомо про атаку дронами-камікадзе

Росія продовжує цинічно обстрілювати мирні міста України. У понеділок, 17 жовтня, окупанти знову завдали масових атак по низці областей України.

Найбільше постраждав Київ. Один з російських дронів влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці. Внаслідок удару під завалами опинилися місцеві жителі. На жаль, загинули 4 особи. Серед них і молоде подружжя, яке очікувало на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності. Також росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі міста.

Бойовики обстріляли також Сумщину та Дніпропетровщину. Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури після 5 години ранку у роменському районі (Сумська область). Через ракетний удар виникла пожежа та сталися руйнування на об'єкті цивільної інфраструктури. Загинули щонайменше 3 осіб.

На Дніпропетровщині одна ворожа ракета влучила в енергетичний об'єкт області. Водночас силам ППО вдалося збити 3 ракети – 2 над Криворізьким районом, ще 1 над Нікопольським.

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