Сегодня, 29 апреля, в Киевской области открыли временную переправу в районе Гостомеля на трассе М-07 Киев – Ковель – Яготин. Она обеспечит транспортное сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей через реку Ирпень.

Об этом рассказал глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба, отметив, что в области продолжаются работы по возобновлению транспортного сообщения.

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Инфраструктура Киевской области медленно восстанавливается

Как отметил Кулеба, временная переправа в районе Гостомеля поможет соединить Киев, Гостомель и Бучу. По трассе могут курсировать автомобили массой до 10 тонн.

По переправе смогут передвигаться как легковые автомобили, так и грузовики и автобусы,

– говорится в сообщении.

Таким образом, переправа не только облегчит передвижение горожан, но и позволит оживить экономическую жизнь региона.

В Киевской области открыли переправу, которая соединит Гостомель и Бучу с Киевом: смотрите видео

Напомним, в Киевской области до 8 мая планируют восстановить важный железнодорожный мост. Сейчас происходит обустройство ростверков и временных опор. Далее начнется установка пролетного строения.

Кстати – под Мелитополем самоликвидировался мост, по которому россияне везли оружие: детали в видео