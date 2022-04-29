Полиция Киевской области рассказала о деталях последствий авиаудара и показала фото разрушений.

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По данным полиции, в результате взрыва повреждены инфраструктурные объекты, на которых возник пожар. В частности, два дома полностью разрушены, около десяти получили повреждения.

По предварительным данным, два человека получили ранения, их госпитализировали с ранениями средней тяжести.

На месте происшествия работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а фастовские полицейские документируют последствия взрыва.

Возгорание в результате воздушного удара / фото Полиции Киевской области

Обломки снаряда / фото Полиции Киевской области

Что известно об обстреле Киева вечером 28 апреля

Оккупанты вечером 28 апреля обстреляли столицу Украины. Виталий Кличко сообщил, что было 2 попадания в Шевченковском районе. В результате удара 10 человек получили ранения, 4 из них госпитализировали. К сожалению, есть одна погибшая – журналистка "Радио Свобода".

Впоследствии мэр Киева сообщил, что россияне попали в нижние этажи жилого дома. На месте инцидента работают медики и спасатели.

Сейчас работники ГСЧС обследуют дома рядом и выводят людей.

Ракеты попали в Киев во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он был в шоке от того, что это произошло именно во время его пребывания в столице Украины.

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