Поліція Київської області розповіла деталі наслідків авіаудару та показала фото руйнувань.

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За даними поліції, унаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурні об'єкти, на яких виникла пожежа. Зокрема, два будинки вщент зруйновані, близько десяти зазнали пошкоджень.

Попередньо, двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості.

На місці події працюють рятівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а фастівські поліцейські документують наслідки вибуху.

Займання внаслідок повітряного удару / фото Поліції Київської області

Уламки снаряду / фото Поліції Київської області

Що відомо про обстріл Києва ввечері 28 квітня

Окупанти ввечері 28 квітня обстріляли столицю України. Віталій Кличко повідомив, що було 2 влучання у Шевченківському районі. Внаслідок удару 10 осіб зазнали поранень, 4 з них госпіталізували. На жаль, є одна загибла – журналістка "Радіо Свобода".

Згодом мер Києва повідомив, що росіяни влучили у нижні поверхи житлового будинку. На місці інциденту працюють медики та рятувальники.

Наразі працівники ДСНС обстежують будинки поруч та виводять людей.

Ракети влучили у Київ під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Він був шокований тим, що це сталося саме під час його перебування у столиці України.

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