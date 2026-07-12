Один из братьев, похищенных в Киевской области, был военнослужащим и участвовал в обороне Киева, – СМИ

Максим Мосейчук, которого вместе с братом похитили из их дома в Киевской области, был гранатометчиком и в первые дни полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева.

Об этом журналистам hromadske рассказал Василий Дмитриенко – бывший военный, крестный отец Максима Мосейчука и друг семьи. Эту информацию также подтвердил брат погибших братьев Сергей Мосейчук.

Что известно о Максиме Мосейчуке?

Василий Дмитриенко рассказал, что был крестным отцом Максима Мосейчука, а Максим, в свою очередь, стал крестником его внука.

После начала полномасштабного вторжения Дмитриенко вместе с отцом братьев Мосейчуков Сергеем вступил в ряды Сил обороны, хотя они служили в разных подразделениях.

Максим в первые дни участвовал в обороне Киева. Он под Броварами сжигал российскую технику. Мосейчук (старший, – 24 Канал) им гордился. Он подбил два танка,

– добавил Василий Дмитриенко.

Отец братьев погиб на фронте.

У нас отец погиб на войне. Один из братьев служил в Национальной гвардии Украины. Тоже с первых дней защищал Украину. Он был и гранатометчиком, и штурмовиком. Они были зачислены по отцу,

– рассказал брат погибших братьев Сергей.

Напомним, в ночь на 28 июня семеро людей проникли во двор братьев в селе Калиновка Белоцерковского района и увезли их в неизвестном направлении.

По информации источников "Украинской правды" и ZN.UA, следователи считают, что мужчин похитили, вывезли в Полтавскую область и убили. Вероятным мотивом преступления могла стать месть после конфликта, в ходе которого, по предварительным данным, оскорбили жену командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.

11 июля стало известно, что в Киевской области раскрыли группу людей, подозреваемых в незаконном удержании и умышленном убийстве двух гражданских лиц. Подозрение предъявлено, в частности, экс-командиру 155-й отдельной механизированной бригады и другим фигурантам дела.

В настоящее время устанавливается местонахождение командира 155 ОМБр, который самовольно покинул часть, а фигуранты уголовного дела отстранены от исполнения служебных обязанностей.