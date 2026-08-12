Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о российском ударе?

Утром 12 августа россияне поразили беспилотниками склады в Броварском районе Киевской области. В результате атаки на месте возник пожар.

Известно об одном травмированом. Им оказался 65-летний мужчина.

Пострадавший получил осколочные ранения, его госпитализировали. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Глава Киевской ОГА подчеркнул, что по состаянию на 10:49 воздушная тревога продолжается. Он призвал людей до ее окончания находиться в безопасных местах.

Российские военные продолжают атаковать гражданских. В Запорожье утром 12 августа вражеский беспилотник попал по автобусу с людьми. Ранения получил 53-летний мужчина.

В тот же день Россия атаковала Киев и область. В Киевской области местная ОВА сообщала о работе ПВО, а в столице слышали взрывы.