Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации и Киевской городской военной администрации.

Что известно о российской атаке?

В ОВА заявили, что в Киевской области зафиксировали движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО.

В ведомстве подчеркнули, что фотографировать работу защитников запрещено. Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– призвали в ОВА.

Впоследствии взрывы прогремели уже в столице. Около 10:09 было громко в Киеве. В 10:51 в столице был отбой угрозы.

В 12:53 в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Около 13.06 в Киеве местные жители слышали взрывы.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги,

– заявили в КГВА.

Ранее, ночью 12 августа военные страны-агрессора нанесли удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. В результате атаки возник пожар в "Эпицентре", который ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.

Также во вторник, 11 августа, россияне атаковали дронами Одесскую область. Вражеский БПЛА попал в грузовой автомобиль, что спровоцировало масштабный пожар.