Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації та Київській міській військовій адміністрації.

Що відомо про російську атаку?

В ОВА заявили, що на Київщині зафіксували рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО.

У відомстві наголосили, що фотографувати роботу захисників заборонено.

Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликали в ОВА.

Згодом вибухи пролунали вже у столиці. Близько 10:09 гучно було у Києві. О 10:51 у столиці був відбій загрози.

О 12:53 у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Близько 13:06 у Києві місцеві жителі чули вибухи.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги,

– заявили у КМВА.

Після того Віталій Кличко зазначив, що у Дарницькому районі, внаслідок падіння ворожого дрона, пошкоджене нежитлове приміщення. Мер Києва зазначив, що пожежі немає, а екстрені служби прямують на місце події.

Вночі 12 серпня військові країни-агресорки завдали удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок атаки виникла пожежа в "Епіцентрі", яку ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.

Також у вівторок, 11 серпня, росіяни атакували дронами Одеську область. Ворожий БпЛА влучив у вантажний автомобіль і спровокував масштабну пожежу.