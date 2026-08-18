В Киевской области прогремели взрывы: область подверглась атаке БПЛА

Утром 18 августа в Киевской области раздались взрывы. Известно, что работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно об атаке на Киевщину?

В Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники в воздушном пространстве. Силы противовоздушной обороны работают по целям. Жителей Киевщины призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

В Воздушных силах сообщают о движении дронов. Известно, что среди средств воздушного приступа есть реактивные беспилотники. Их фиксировали, в том числе вблизи Броваров.

Реактивный БпЛА на Киев мимо Броваров,

– отмечали защитники неба.

Пока официальной информации о последствиях атаки, в том числе о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших, не сообщалось.

Жителей региона просят соблюдать информационную тишину. Не стоит фотографировать или снимать видео работы украинской ПВО, а также публиковать соответствующие материалы в социальных сетях.

Обратите внимание! Оперативно об тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.