В Киевской области прогремели взрывы: область подверглась атаке БПЛА
Утром 18 августа в Киевской области раздались взрывы. Известно, что работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Что известно об атаке на Киевщину?
В Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники в воздушном пространстве. Силы противовоздушной обороны работают по целям. Жителей Киевщины призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.
В Воздушных силах сообщают о движении дронов. Известно, что среди средств воздушного приступа есть реактивные беспилотники. Их фиксировали, в том числе вблизи Броваров.
Реактивный БпЛА на Киев мимо Броваров,
– отмечали защитники неба.
Пока официальной информации о последствиях атаки, в том числе о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших, не сообщалось.
Жителей региона просят соблюдать информационную тишину. Не стоит фотографировать или снимать видео работы украинской ПВО, а также публиковать соответствующие материалы в социальных сетях.
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Напомним, Россия вечером 17 августа атаковала промышленное предприятие в Кривом Роге, применив два реактивных беспилотника типа "Шахед". На месте работали спасатели и службы, которые ликвидировали последствия удара.
Вечером 17 августа российские дроны атаковали Запорожье – перед взрывами сообщали о БПЛА, двигавшихся в направлении города. В результате удара по садовому обществу погибли два человека – 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.