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18 августа, 06:30
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Обновлено - 06:46, 18 августа

В Киевской области прогремели взрывы: область подверглась атаке БПЛА

Юлия Харченко

Утром 18 августа в Киевской области раздались взрывы. Известно, что работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно об атаке на Киевщину? 

В Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники в воздушном пространстве. Силы противовоздушной обороны работают по целям. Жителей Киевщины призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

В Воздушных силах сообщают о движении дронов. Известно, что среди средств воздушного приступа есть реактивные беспилотники. Их фиксировали, в том числе вблизи Броваров.

Реактивный БпЛА на Киев мимо Броваров, 
– отмечали защитники неба.

Пока официальной информации о последствиях атаки, в том числе о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших, не сообщалось.

Жителей региона просят соблюдать информационную тишину. Не стоит фотографировать или снимать видео работы украинской ПВО, а также публиковать соответствующие материалы в социальных сетях.

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Напомним, Россия вечером 17 августа атаковала промышленное предприятие в Кривом Роге, применив два реактивных беспилотника типа "Шахед". На месте работали спасатели и службы, которые ликвидировали последствия удара.

Вечером 17 августа российские дроны атаковали Запорожье – перед взрывами сообщали о БПЛА, двигавшихся в направлении города. В результате удара по садовому обществу погибли два человека – 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Связанные темы:

Атака дронами-камикадзе Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога Киевская область