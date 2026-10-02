В Киевской области прогремели взрывы: в регионе работает ПВО

2 октября Россия продолжает запускать по Украине ударные беспилотники. Во время воздушной тревоги раздались взрывы в Киевской области.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

Каковы последствия российской атаки?

Воздушная тревога желтого уровня была объявлена ​​в нескольких районах Киевщины около 14:41. Через несколько минут Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника по курсу на север области с севера Черниговщины.

Уже в 14:58 в регионе прогремели взрывы. Местные власти уточнили, что они связаны с работой сил противовоздушной обороны по вражеским целям.

Впоследствии военные предупредили о движении еще одного реактивного БПЛА в том же направлении.

Пока ОВА не информировала о возможных последствиях российской атаки. В случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя угрозы.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате российских атак были повреждены 23 гражданских объекта в 5 районах Киевщины.

Под ударом была и Полтавщина. В Лубенском районе вражеский дрон попал в энергообъект. Поэтому около 6 тысяч потребителей временно были без электроэнергии.