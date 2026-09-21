В Киевской области прогремели взрывы

Россия продолжает проводить атаки на Украину с помощью беспилотников. Вечером 21 сентября в Киевской области были слышны взрывы.

Об этом сообщает Киевская областная администрация.

Что известно об атаке

В 18:23 Киевская областная администрация сообщила, что в регионе действуют силы ПВО.

Воздушные силы сообщили о движении российских БПЛА. В частности, в 18:13 реактивный БПЛА летел курсом на Васильков с юга, а в 18:21 еще фиксировался в районе Кременчугского водохранилища, также курсом на Киевскую область.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– призвали жителей области.

Обратите внимание! Оперативно об тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, что 21 сентября Россия нанесла удары по Чернигову, а также эта страна-террористка нанесла удар по железнодорожной станции и жилым домам в Лозовой в Харьковской области, где, по имеющимся данным, есть погибшие и пострадавшие.