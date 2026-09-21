Про це пише Київська ОВА.

Що відомо про атаку

О 18:23 Київська ОВА повідомили у регіоні працюють сили ППО.

Повітряні сили інформували про рух російських БпЛА. Зокрема, о 18:13 реактивний БпЛА летів курсом на Васильків з півдня, а о 18:21 ще фіксувався у районі Кременчуцького водосховища теж курсом на Київщину.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликали мешканців області.

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Нагадаємо, що 21 вересня Росія била по Чернігову, також країна-терористка завдала удару по залізничній станції та житлових будинках у Лозовій на Харківщині, де відомо про загиблу та постраждалих.