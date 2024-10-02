В Киевской области работает ППО: в области "Шахеды"

Ударные дроны врага залетели в Киевскую область ночью 2 октября. Воздушные силы сообщили об опасности.

А Киевская областная военная администрация проинформировала о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Есть угроза и в нескольких других областях, в частности в Одесской.

Хронология ночи "Шахеды" атакуют Украину с нескольких направлений: где объявлена тревога

Атака "Шахедов" на Киевскую область 2 октября: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:14 утра. Из сообщений Воздушных сил стало известно, что враг запустил ударные БПЛА с северного направления, которые перелетели несколько областей и залетели на Киевщину.

В 03:31 Киевская ОВА опубликовала информацию о работе сил ПВО, а местные жители в соцсетях писали о звуках взрывов в регионе.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– подчеркнула власть.

И призвала не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.