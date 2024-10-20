В Киевской области работает ПВО: там летают "Шахеды"

В воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Незадолго до 23:00 в Киевской области была объявлена ​​воздушная тревога. Тогда Воздушные силы предупредили о движении БПЛА с территории Черниговщины.

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Взрывы в Киевской области

Около 23:12 военные сообщили о нахождении группы ударных дронов на севере области. Отмечалось, что беспилотники двигаются на запад в направлении Житомирской области.

Приблизительно в 23:20 в Киевской области были слышны взрывы. В КОВА объяснили, что в воздушном пространстве области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении власти.