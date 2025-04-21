В Киевской области работает ПВО: продолжается атака "Шахедами"

Много ударных дронов с территории России залетели на украинские земли ночью 21 апреля. В Киевской области раздавались взрывы.

Киевская ОВА сообщила о работе ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи "Перемирие" закончилось – "Шахеды" и ракеты полетели снова: где тревога в Украине 21 апреля

Что известно о взрывах в Киевской области 21 апреля

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:37, в 04:40 – в Киеве. Воздушные силы предупредили об атаке врага с воздуха.

Говорилось о применении очередной волны дронов-камикадзе типа "Шахед" и других. После полуночи, когда формально закончилось "перемирие" Владимира Путина, на территорию Украины начали залетать российские беспилотники.

В 05:01 Киевская ОВА написала в социальных сетях, что на Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА, и что в регионе работают силы ПВО.

Власти призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников, а особенно – не пренебрегать правилами безопасности.

О последствиях атаки на момент публикации информация не поступала.

Почти одновременно с Киевщиной, взрывы прогремели в Николаеве – город, вероятнее всего, был под атакой ракет, которые враг запустил из акватории Черного моря. Об этом предупреждали Воздушные силы.