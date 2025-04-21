В Киевской области работает ПВО: продолжается атака "Шахедами"
- В Киевской области работает ПВО из-за массовой атаки дронами "Шахед" с территории России ночью 21 апреля.
- Воздушная тревога была объявлена в 03:37, а в 05:01 зафиксировано движение враждебных БПЛА и работу ПВО в регионе.
Много ударных дронов с территории России залетели на украинские земли ночью 21 апреля. В Киевской области раздавались взрывы.
Киевская ОВА сообщила о работе ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Что известно о взрывах в Киевской области 21 апреля
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:37, в 04:40 – в Киеве. Воздушные силы предупредили об атаке врага с воздуха.
Говорилось о применении очередной волны дронов-камикадзе типа "Шахед" и других. После полуночи, когда формально закончилось "перемирие" Владимира Путина, на территорию Украины начали залетать российские беспилотники.
В 05:01 Киевская ОВА написала в социальных сетях, что на Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА, и что в регионе работают силы ПВО.
Власти призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников, а особенно – не пренебрегать правилами безопасности.
О последствиях атаки на момент публикации информация не поступала.
Почти одновременно с Киевщиной, взрывы прогремели в Николаеве – город, вероятнее всего, был под атакой ракет, которые враг запустил из акватории Черного моря. Об этом предупреждали Воздушные силы.Важно, что. Оперативно о тревогах и опасности для всех областей, а также о последствиях российских атак – читайте в нашем телеграм-канале.