Київська ОВА повідомила про роботу ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі "Перемир'я" закінчилось – "Шахеди" і ракети полетіли знову: де тривога в Україні 21 квітня

Що відомо про вибухи у Київській області 21 квітня

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 03:37, о 04:40 – у Києві. Повітряні сили попередили про атаку ворога з повітря.

Мовилося про застосування чергової хвилі дронів-камікадзе типу "Шахед" та інших. Після півночі, коли формально закінчилося "перемир'я" Владіміра Путіна, на територію України почали залітати російські безпілотники.

О 05:01 Київська ОВА написала у соціальних мережах, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, і що в регіоні працюють сили ППО.

Влада закликала не фотографувати та не знімати роботу наших захисників, а особливо – не нехтувати правилами безпеки.

Про наслідки атаки на момент публікації інформація не надходила.

Майже одночасно з Київщиною, вибухи пролунали у Миколаєві – місто, найімовірніше, було під атакою ракет, які ворог запустив з акваторії Чорного моря. Про це попереджали Повітряні сили.

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