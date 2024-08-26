В Киевской области работает ПВО: регион под атакой "Шахедов"

Киевская ОВА ночью 26 августа сообщила в соцсетях, что в области работают силы ПВО. Перед этим Воздушные силы информировали о движении в этом направлении "Шахедов".

Дроны-камикадзе врага залетели через Сумскую область несколькими группами. Часть полетела западным курсом в Киевскую область, часть – на Полтавщину.

Хронология ночи Российские войска снова запустили "Шахеды": для каких областей есть опасность

Атака "Шахедов" на Киевскую область 26 августа: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 02:51, а через 15 минут и в Киеве – в столицу и столичный регион залетели вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед", о чем сообщили Воздушные силы. Также работать начали силы противовоздушной обороны.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– сообщили в ОВА.

Через несколько минут об угрозе ударных БПЛА для Киева написали в городской военной администрации: "На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

В общем атака "Шахедов" началась перед началом суток 26 августа. Российская армия запустила БПЛА через Сумскую область, они полетели в Полтавскую область (Воздушные силы писали об угрозе для Миргорода) и западным курсом. Как впоследствии стало понятно, в Киевскую область.

Мониторинговые сообщества насчитывали в небе Украины до 2 десятков дронов.