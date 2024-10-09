В Киевской области работала ППО
9 октября 2024, 03:28Читати новину українською
В ночь на 9 октября россияне снова атаковали украинские города "Шахедами". Дроны фиксировали, в частности, в Киевской области.
Силы ПВО работали по целям.
Ранее Россия уже третий раз за день атаковала Харьков: в городе прогремел взрыв
О том, что в воздушном пространстве Киевщины зафиксированы БПЛА, местные власти сообщили в 3:18. Там также упомянули о работе противовоздушной обороны и попросили людей находиться в укрытиях до конца тревоги.
Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– призвали в ОВА.