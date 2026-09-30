В Киевской области прилёт по магазину "Фора": люди просят о помощи

Россияне атаковали Киевскую область в среду, 30 сентября. Враг нанес удар по магазину "Фора" в Васильковском районе.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Что известно о вражеской атаке?

Российский беспилотник попал в супермаркет "Фора" в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области. Внутри магазина возник пожар.

Местные паблики пишут, что там остались заблокированные люди, слышны крики.

Напомним, что в ночь на 30 сентября оккупанты также атаковали Киевщину. В Вышгороде вражеский удар разрушил частный жилой дом. Известно о погибших, в их числе ребенок. Также есть пораненные.