Как сообщает в своем телеграме глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, Киевская область подверглась очередной жестокой ракетно-дроновой атаке со стороны врага. 24 Канал передает известные на данный момент сведения о последствиях.

В Вышгороде погиб ребенок

Под прицелом врага ночью 30 сентября в Киевской области оказались жилые массивы и объекты критической инфраструктуры сразу в нескольких районах. Обстрел реактивными дронами и баллистическими ракетами привел к жертвам и разрушениям.

В городе Вышгороде вражеский удар разрушил частный жилой дом. Из-под завалов спасателям удалось извлечь троих человек, среди которых был ребенок, перенесший острую стрессовую реакцию. Также спасен мужчина, получивший осколочные ранения головы, и женщина с травмами ноги. Всем пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

К большому сожалению, последствия удара по Вышгороду этим не ограничились. В ходе поисковых работ под обломками здания обнаружили тело еще одного ребенка. В настоящее время специалисты продолжают сложный процесс деблокирования. "Это страшная трагедия. Искренние соболезнования родным и близким ребенка", – подчеркнул глава области в своем обращении.

Каковы последствия в районах области?

В целом в Вышгородском районе зафиксированы значительные повреждения жилого фонда. Повреждены и полностью разрушены ряд частных домов, а в одном из жилых секторов и гаражных помещениях вспыхнули пожары. Взрывной волной также выбиты стекла в соседних зданиях.

Не менее сложная ситуация и в Бучанском районе. Там вражеские снаряды повредили 3 частных дома, 11 легковых автомобилей и 2 складских помещения, где также возник пожар. Кроме того, зафиксированы прямые последствия атаки на объекты инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

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Отметим, что Киев и Киевская область регулярно страдают от террористических атак российской армии. Сегодня ночью под сильным обстрелом оказалась и столица Украины – там зафиксированы разрушения в нескольких местах и пожары.