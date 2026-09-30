Як повідомляє у своєму телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, Київщина зазнала чергової жорстокої ракетно-дронової атаки з боку ворога. 24 Канал переказує, що відомо про наслідки.

У Вишгороді загинула дитина

Під прицілом ворога вночі 30 вересня у Київській області опинилися житлові масиви та об'єкти критичної інфраструктури одразу в кількох районах. Обстріл реактивними дронами та балістичними ракетами призвів до жертв та руйнувань.

У місті Вишгород ворожий удар зруйнував приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальникам вдалося витягти трьох людей, серед яких була дитина, що зазнала гострої реакції на стрес. Також врятовано чоловіка, який зазнав осколкових поранень голови, та жінку із травмами ноги. Усім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.

На превеликий жаль, наслідки удару по Вишгороду цим не обмежилися. Під час проведення пошукових робіт під уламками будівлі виявили тіло ще однієї дитини. Наразі фахівці продовжують складний процес деблокування. "Це страшна трагедія. Щирі співчуття рідним і близьким дитини", – наголосив очільник області у своєму зверненні.

Які наслідки у районах області?

Загалом у Вишгородському районі зафіксовано значні пошкодження житлового фонду. Понівечено та повністю зруйновано низку приватних будинків, а в одному з житлових секторів та гаражних приміщеннях спалахнули пожежі. Вибуховою хвилею також вибито скління у сусідніх будівлях.

Не менш складна ситуація і в Бучанському районі. Там ворожі снаряди пошкодили 3 приватні оселі, 11 легкових автомобілів та 2 складські приміщення, де також виникло загоряння. Крім того, зафіксовано прямі наслідки атаки на об'єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Зауважимо, що Київ та Київська область регулярно потерпають від терористичних атак російської армії. Цієї самої ночі під сильним обстрілом перебувала й столиця України – там зафіксовано руйнування на кількох локаціях та пожежі.