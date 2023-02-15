В Киевской области воздушная тревога из-за неизвестного объекта: в области слышали взрывы
15 февраля в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В регионе был замечен неизвестный объект в воздухе.
Предварительно, объект уже уничтожили. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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В Киевской области заметили неизвестный объект
Воздушная тревога была объявлена около 13:30 и только в Киевской области. Отметим, что в столице сирены не было.
Воздушная тревога только в Киевской области / Карта
По предварительной информации, тревогу объявили из-за неизвестного объекта в воздухе.
Позже местные жители сообщили, что в пригороде Киева украинская ПВО уничтожила неизвестный объект. В настоящее время эта информация проверяется.
В Киевской ОВА подтвердили, что в небе Киевской области обнаружили воздушные цели. В связи с этим работает ПВО.
Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях!
– отметили в ОВА.
Что известно о неопределенных вражеских шарах
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в прямом эфире, что в небе Украины зафиксировали вражеские шары с отражателями, двигающимися от порывов ветра.
"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить, что летит", – отметил Игнат.
По его словам, ВСУ не будут отрабатывать какими-либо средствами по воздушным шарам. Эти же шары уже применяли 12 февраля.
И это пролетело на территорию других государств. Двигаются в воздухе. Куда ветер дует – туда оно и летит,
– добавил спикер.
Предыдущие атаки Киева и области: последние новости
- 10 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что во время воздушной тревоги обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе.
- В конце января российские оккупанты также запускали ракеты по Украине. Затем Кличко заявил, что взрывы слышали в Днепровском районе Киева.
- Киевская городская военная администрация также сообщала, что в Голосеевском районе столицы были пострадавшие в результате падения обломка ракеты. По словам Кличко, к сожалению, погиб один человек. Двое пострадавших госпитализированы.
- Затем в КГВА заявили, что в небе над Киевом зафиксировали около 20 ракет. Их все сбили защитники украинского неба.
- Позже в Киевской ОВА сообщили о попадании на территории области. Враг повредил объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и частные дома. Кроме того, есть попадание в энергетический объект.