В Киевской области воздушная тревога из-за неизвестного объекта: в области слышали взрывы

15 февраля в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В регионе был замечен неизвестный объект в воздухе.

Предварительно, объект уже уничтожили. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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В Киевской области заметили неизвестный объект

Воздушная тревога была объявлена около 13:30 и только в Киевской области. Отметим, что в столице сирены не было.



Воздушная тревога только в Киевской области / Карта

По предварительной информации, тревогу объявили из-за неизвестного объекта в воздухе.

Позже местные жители сообщили, что в пригороде Киева украинская ПВО уничтожила неизвестный объект. В настоящее время эта информация проверяется.

В Киевской ОВА подтвердили, что в небе Киевской области обнаружили воздушные цели. В связи с этим работает ПВО.

Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях!

– отметили в ОВА.

Что известно о неопределенных вражеских шарах

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в прямом эфире, что в небе Украины зафиксировали вражеские шары с отражателями, двигающимися от порывов ветра.

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, который несет кусок металла. Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Здесь уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить, что летит", – отметил Игнат.

По его словам, ВСУ не будут отрабатывать какими-либо средствами по воздушным шарам. Эти же шары уже применяли 12 февраля.

И это пролетело на территорию других государств. Двигаются в воздухе. Куда ветер дует – туда оно и летит,

– добавил спикер.

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