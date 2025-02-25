Причиной является работа сил ПВО по дронах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно об атаке

Сегодня в Киевской области воздушная тревога была объявлена ​​ориентировочно в 21:38 из-за угрозы ударных беспилотных летательных аппаратов. Воздушные силы сообщали о дронах на севере региона, которые лететь в южном направлении.

Уже в 22.09 в областной военной администрации сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксировали БПЛА, по которым работают силы противовоздушной обороны. Из-за этого в области местные могут слышны громкие звуки.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– отметили в ОВА.

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К слову, минувшей ночью дроны также атаковали Киев и область. Обломки сбитого российского ударного БпЛА рухнули в лесопарковой зоне в Голосеевском районе столицы. Также были убытки в области, попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировали.