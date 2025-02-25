Причиною є робота сил ППО по дронах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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Ворог увечері 25 лютого запустив по мирних містах ударні безпілотники. Повітряні цілі противника вже досягли Київської області, у регіоні пролунали вибухи.
Причиною є робота сил ППО по дронах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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