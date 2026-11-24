В Киевской области зафиксировано передвижение вражеских беспилотников. В связи с этим в регионе действуют силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно на данный момент?

Воздушную тревогу в Бучанском районе Киевской области объявили в 09:53. После этого, в 10:13, к нему добавился Броварский район. Позже, в 10:21, опасность объявили также в Бориспольском районе.

Уже в 10:27 стало известно о движении вражеских беспилотников в регионе. Людей предупредили, что в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Жителей призывают не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также соблюдать правила безопасности.