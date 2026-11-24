У Київській області зафіксували рух російських безпілотників. Через це в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомлили в Київській обласній військовій адміністрації.
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Що наразі відомо?
Повітряну тривогу в Бучанському районі Київщини оголосили о 09:53. Після цього о 10:13 додався Броварський район. Згодом, о 10:21, небезпеку оголосили також у Бориспільському районі.
Уже о 10:27 стало відомо про рух ворожих безпілотників у регіоні. Мешканців попередили, що на Київщині працюють сили протиповітряної оборони.
Жителів закликають не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також дотримуватися правил безпеки.
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