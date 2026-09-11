В Киеве раздались взрывы, перед этим в области были зафиксированы реактивные БПЛА

В Киевской области утром 11 сентября было зафиксировано передвижение российских беспилотников. В регионе действуют силы противовоздушной обороны, которые пытаются уничтожить вражеские цели.

Об этом сообщили в Киевской ОГА.

Что известно об атаке?

В 09:04 Военно-воздушные силы сообщили о БПЛА на юге области, который направлялся в сторону Обухова. Впоследствии, в 09:11, военные сообщили о реактивном дроне в районе Броваров, который двигался в направлении Киева по западному курсу.

Местные власти подчеркнули, что в регионе действуют силы ПВО.

Около 09:45 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Троещине раздались взрывы.

Жителям Киевской области и Киева следует находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и не снимать на камеру действия сил ВСУ. Ситуация может меняться, поэтому важно следить за официальными сообщениями.

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Напомним, в результате ночной атаки российских дронов в Киеве 11 сентября были зафиксированы повреждения жилого дома. В Днепровском районе столицы после попадания возник пожар в 9-этажном доме.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали 8 человек. На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия российского удара.

Взрывы в Киеве прогремели около 03:30, во время воздушной тревоги. Перед этим Военно-воздушные силы предупреждали о движении реактивных беспилотников в направлении столицы.

Также последствия атаки зафиксировали в Киевской области – повреждения получили Бучанский, Фастовский и Обуховский районы. Там сообщалось о разрушении частных домов, транспортных средств, складских и производственных помещений, ангара и ветеринарной клиники, а в Бучанском районе возник пожар на складах.