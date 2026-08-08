Об этом сообщил Смелянский городской совет.

Что известно о гибели Ярослава Демчевского?

Ярослав Демчевский нес службу в составе вертолетной группы эскадрильи одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины. Его жизнь оборвалась во время чрезвычайно ответственного полета, целью которого было сохранение авиационного парка.

Сам защитник был родом из города Смела в Черкасской области. Дома его ждала большая семья. У Ярослава остались родители, жена, маленькая дочь, брат, а также многочисленные друзья и боевые побратимы.



Ярослав Демчевский погиб в результате крушения вертолета в Кировоградской области / Фото Смелянского городского совета

8 августа Смела отдает последнюю дань уважения своему защитнику, который до последнего вздоха защищал украинское небо. Люди, знавшие Ярослава, говорят, что молодой офицер был примером настоящего воина и патриота.

Смелянский городской совет призвал горожан достойно проводить Героя в последний путь. Официальная церемония прощания назначена на 11:00 в Свято-Николаевском приходе Черкасской епархии Православной церкви Украины.

Представители местной власти обратились к жителям с просьбой образовать живой коридор, чтобы отдать должное уважение погибшему.

Вместе покажем, что мы осознаем, какой ценой удерживается наше небо, и помним и ценим каждого, кто отдал жизнь за наше настоящее,

– отметили в горсовете.

Похоронят воина на Гречковском кладбище.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ярослава Демчевского, который погиб во время выполнения боевого задания на вертолете в Кировоградской области 31 июля. Вечная память герою.

Напомним, 29 июля стало известно, что Воздушные силы ВСУ потеряли связь с истребителем F-16, на борту произошла нештатная ситуация. Летчик был вынужден катапультироваться, он находится в полной безопасности.