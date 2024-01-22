Водолазы ГСЧС изъяли тело ребенка из реки. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

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Утонул 8-летний мальчик

В ГСЧС сообщили, что 20 января в 15:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение от взволнованной жительницы села Александровка Петровской СТГ Александрийского района. Она рассказала о том, что видела двоих детей, которые находились на льду реки Ингулец.

После этого, по словам женщины, через некоторое время оба ребенка скрылись.

Известно, что на место происшествия направили отделение спасателей 32 пожарно-спасательной части поселка городского типа Петрово.

По данным ГСЧС, 21 января на место происшествия было направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

Так, стало известно, что тело мальчика 2015 года рождения в 09:29 изъяли из водоема.

В ГСЧС сообщили, что поиски второго ребенка продолжаются.

Также отметили, что специалисты устанавливают причину и обстоятельства гибели ребенка.

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