Пузырь разрушится, – аналитик Харитонов об экономическом кризисе Китая

В Китае нарастает экономический кризис, в частности, это связано с огромными кредитами и займами в сфере строительства. Объем долга в этой области составляет триллионы долларов.

Но этот пузырь будет разрушен. Об этом 24 каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Проблемы в сфере строительства

По его словам, сфера строительства жилья не может преуспевать при отсутствии частной собственности. То есть в Китае люди не покупают квартиру, а берут ее, условно говоря, в аренду у государства на 70 лет. В случае если государство не захочет пролонгировать такие правоотношения – людей просто выселят из их жилья.

Это является основой определенных социальных проблем Китая, в частности содержание семей, пожилых людей. "У нас есть миф о том, что Китай развит, но настоящий Китай социально хуже, чем россия", – заметил Харитонов.

Он добавил, что руководству страны абсолютно безразлично на людей, а также там процветает тотальная коррупция.

Харитонов рассказал об экономическом кризисе в Китае: смотрите видео

Влияние компартии Китая на кризис

Кризис в Китае нарастал достаточно давно. Вопрос со строительством жилья и вообще с застройщиками там существует. Это связано со многими факторами, в том числе с вмешательством коммунистической партии в систему,

– объяснил аналитик.

По его мнению, невозможно развивать экономику, когда она неразрывно связана с интересами коммунистической партии. В Китае госбюджет фактически является бюджетом компартии. Это может привести экономику страны к фазе стагнации.

Вопрос в том, как Китай будет пытаться это спасти. Сейчас у него есть ресурсы, чтобы прикрывать эти дыры, но рано или поздно это разразится экономически и будут серьезные последствия,

– подчеркнул Харитонов.

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