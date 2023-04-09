Тюремный приговор за испуг кур до смерти: курьезное преступление в Китае

Гражданина Китая до тюремного приговора довело убийство кур соседа. И говорится не о резне птиц, а об испуге их до смерти.

При этом на птичьи небеса своими проделками китаец по фамилии Гу отправил 1100 кур своего соседа, господина Чжуна. И удалось это сделать только с помощью фонарика.

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Паника и давка

К трагическим последствиям для кур довела вражда двух соседей. Началась она еще в апреле 2022 года, когда сосед Чжун без разрешения решил вырубить деревья Гу. Именно после этого Гу непонятно для чего не раз пробирался на куриную ферму Чжуна ночью.

Чтобы хоть что-то разглядеть в непроглядной темноте, мужчина использовал фонарик. Однако он не только помог разглядеть дорогу, но и испугал несчастных птиц до паники. Они в страхе бросились в угол курятника, где в давке погибали сотнями.

Отметим, что в такую ночную вылазку мужчина ходил не раз. После первого визита на территорию соседа в давке погибли 500 кур. Однако он не остановился на достигнутом и вернулся в собственность Чжуна во второй раз, на этот раз убив 640 птиц.

Заключение за мертвых птиц

Правоохранители Китая задержали ночного визитера уже после первого случая смерти птиц, которыми торговал Чжун. Тогда его заставили заплатить компенсацию соседу в размере 3 тысяч юаней, что составляет 436 долларов или 15 941 гривну.

После повторного преступления убийца птиц предстал перед судом округа Хэньян провинции Хунань в центральном Китае. Он постановил, что Гу намеренно нанес ущерб имуществу Чжуну. Мертвых 1 100 кур оценили в 13 840 юаней (2 015 долларов или 73 542 гривны соответственно).

Суд признал Гу виновным в испуге до смерти 1 100 кур и приговорил к тюрьме. Теперь мужчина будет отбывать шесть месяцев заключения с одним годом испытательного срока. Этот приговор был вынесен на базе раскаяния Гу в совершенном преступлении.