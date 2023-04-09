При цьому на пташині небеса своїми витівками китаєць на прізвище Гу відправив аж 1100 курей свого сусіда, пана Чжуна. І вдалося це зробити лише за допомогою ліхтарика.

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Паніка та тиснява

До трагічних наслідків для курей довела ворожнеча двох сусідів. Розпочалася вона ще у квітні 2022 року, коли сусід Чжун без дозволу вирішив вирубати дерева Гу. Саме після цього Гу незрозуміло для чого неодноразово пробирався на курячу ферму Чжуна вночі.

Щоб хоч щось розгледіти у непроглядній темряві, чоловік використовував ліхтарик. Однак він не лише допоміг розгледіти дорогу, а й перелякав нещасних птахів до паніки. Вони у страху кинулися до кутку курятника, де у тисняві гинули сотнями.

Зазначимо, що у таку нічну вилазку чоловік ходив не раз. Після першого візиту на територію сусіда у тисняві загинули 500 курей. Однак він не зупинився на досягнутому і повернувся до власності Чжуна вдруге, цього разу вбивши 640 птахів.

Ув'язнення за мертвих птахів

Правоохоронці Китаю затримали нічного візитера уже після першого випадку смерті птахів, якими торгував Чжун. Тоді його змусили заплатити компенсацію сусіду у розмірі 3 тисяч юанів, що становить 436 доларів або 15 941 гривню.

Після повторного злочину вбивця птахів постав перед судом округу Хен'ян провінції Хунань, що у центральному Китаї. Він постановив, що Гу навмисно завдав збитку майна Чжуну. Мертвих 1100 курей оцінили в 13 840 юанів (2015 доларів або 73 542 гривні відповідно).

Суд визнав Гу винним у переляку до смерті 1100 курей та засудив до в’язниці. Тепер чоловік буде відбувати шість місяців ув’язнення з одним роком випробувального терміну. Цей вирок винесли з урахуванням каяття Гу у скоєному злочині.