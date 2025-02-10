В Китае мальчик бросил петарду в канализацию: взрыв был настолько мощный, что опрокинул авто

В Китае мальчик бросил петарду в канализацию, что вызвало взрыв, перевернув авто на парковке. За развлечения мальчика будет отвечать его семья.

Петарда подожгла метан, который мощно взорвался. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Как петарда в канализации взорвала люксовые авто

В китайской провинции Сычуань мальчик бросил зажженную петарду в канализацию, что повлекло мощный взрыв, который повредил восемь автомобилей, в частности Porsche, BMW, Audi и другие. Общая сумма ущерба оценивается в 285 000 юаней (около 39 000 долларов США).

Происшествие произошло 30 января в округе Цзичжун. Мальчик, личность которого не разглашают, бросил петарды в канализационное отверстие, там загорелся метан. Взрывная волна оторвала куски земли, разбросав авто на парковке, стоявшие возле канализационного отверстия. Один из автомобилей даже перевернулся.

Петарда вызвала взрыв метана в канализации на стоянке в Китае: смотрите видео

Полиция оперативно установила виновника и задержала его уже через час. Мальчик не получил травм, однако его семья теперь несет ответственность за нанесенный ущерб.

Страховые компании оценили повреждения в почти 40 тысяч долларов. Они могут требовать компенсации от родителей мальчика, поскольку они несут ответственность за его действия.

В то же время юрист отмечает, что если будет доказана халатность коммунальных служб, которые не контролировали уровень метана в канализации, то ответственность можно разделить. Ответственность может понести и ресторан, ведь он разрешил парковку в опасном месте, на газоне, не лицензированной автостоянкой.

Так или иначе основная ответственность ляжет на плечи опекунов мальчика.

Бабушка мальчика записала видеообращение, в котором извинилась за инцидент и плохое воспитание внука.

"Хочу извиниться искренне. Это была моя вина. Я плохо справилась. Я забочусь о своем внуке. Авария произошла из-за моей халатности. Пожалуйста, не говорите о нас плохих слов. Я не выдержу", – говорила она в слезах.