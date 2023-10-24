Без всяких объяснений: в Китае уволили загадочно исчезнувшего главу Минобороны

Китай отстранил генерала Ли Шанфу от должности министра обороны и государственного советника. Это стало второй за три месяца сменой высшего руководства страны.

Цинь Ган, которого в июле отстранили от должности министра иностранных дел, во вторник также был лишён должности государственного советника. Вероятными причинами исчезновения Цинь Гана называли коррупционный скандал, политическую борьбу и даже любовницу.

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Ли Шаньфу исчез из виду общественности два месяца назад

Государственный телеканал CCTV сообщил, что высший законодательный орган Китая, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, одобрил устранение обоих чиновников.

Никаких объяснений об отставках Ли Шаньфу и Цинь Гана не было предоставлено. В Китае пока не нашли преемника Ли, оставившего страну без министра обороны.

Китай готовится принять иностранных представителей оборонных ведомств на Пекинском форуме Сяншань 29 – 31 октября.

Ли Шаньфу исчез из виду общественности два месяца назад. В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Ли Шаньфу пропал без вести.

Издание South China Morning Post отмечает, что отставка Ли состоялась после недель спекуляций по поводу судьбы находящегося под санкциями США генерала, которого не видели на публике с конца августа.

Неясно, означает ли отставка Ли дальнейшие пертурбации в армии, переживающей самую драматичную модернизацию в истории Китая. Си поставил перед вооруженными силами Китая цель стать ведущей военной силой мира к 2049 году, что означает достижение паритета из США.

– резюмирует South China Morning Post.

Комитет также назначил Инь Хэцзюня министром науки и технологий Китая, а Лан Фоана – министром финансов.

Добавим, что Ли занимал должность министра обороны Китая с марта 2023 года. Газета Financial Times сообщала, что правительство США считает, что Ли находится под следствием. В то же время в Wall Street Journal сообщили, что китайские власти в начале сентября забрали Ли для допроса.