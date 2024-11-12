В Китае автомобиль влетел в толпу: есть десятки погибших и раненых

Десятки людей погибли и получили травмы в результате наезда автомобиля в Китае. Трагедия произошла в ночь на 11 ноября возле стадиона в городе Чжухай на юге страны.

Известно, что виновнику 62 года, и он имел проблемы в семье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно о наезде на людей в Китае

По данным полиции, в результате наезда 35 человек погибли, еще 43 – получили ранения. Трагедия произошла накануне международного авиашоу.

"Инцидент произошел в 19:48 в понедельник (11 ноября – 24 Канал). 62-летний мужчина по фамилии Фан въехал на внедорожнике в район на окраине спортивного центра, где движение транспортными средствами запрещено, и сбил людей, которые тренировались", – сообщила местная полиция.

Виновника остановили и доставили в больницу после попытки самоубийства. Он находится в коме и, соответственно, полицией не может быть допрошен.

Но местные власти утверждают, что Фан был недоволен распределением имущества во время развода с женой.