Відомо, що винуватцю 62 роки, та він мав проблеми у сім'ї. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на South China Morning Post.

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Що відомо про наїзд на людей у Китаї

За даними поліції, унаслідок наїзду 35 людей загинуло, ще 43 – отримали поранення. Трагедія сталася напередодні міжнародного авіашоу.

"Інцидент стався о 19:48 у понеділок (11 листопада – 24 Канал). 62-річний чоловік на прізвище Фан в'їхав на позашляховику в район на околиці спортивного центру, де рух транспортними засобами заборонений, і збив людей, які тренувалися", – повідомила місцева поліція.

Винуватця зупинили та доставили до лікарні після спроби самогубства. Він перебуває у комі і, відповідно, поліцією не може бути допитаний.

Але місцева влада стверджує, що Фан був незадоволений розподілом майна під час розлучення із дружиною.